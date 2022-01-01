RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 499500501502

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 05:36

Re: Альфа-Банк

Юлія Самаєва:
Націоналізації Альфа банку не буде, коментар експерта - https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-ukrajini- ... banku.html
Офіс Генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки (вартістю понад 2 млрд грн.), які використовувались під час виведення за межі України активів одним з найбільших українських банків. Про це повідомляється на сайті ОГПУ.
Також повідомляється, що повідомлено про підозру колишньому голові та виконувачу обов'язків голови правління банку. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн. (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).На роботі самого банку цей арешт точно не позначиться. Оскільки банк, який ще в червні було перейменовано у СенсБанк, навряд планував щось вчиняти із цими товарними знаками, наприклад, їх продавати. Втім і державі від цього арешту зиску не багато, оскільки мова про нематеріальний і досить специфічний актив. Арешт має суто процесуальне значення для розслідування, оскільки виведення з банку коштів відбувалося під виглядом оплати роялті саме за використання цих товарних знаків. Причому їх власником є кіпрська компанія, що має спільних із банком бенефіціарних власників на чолі з Михайлом Фрідманом. Права власності на офшор переоформили у 2021 році, і вартість роялті за їх використання одразу ж виросла більш ніж у тисячу разів.

Деколи її прогнози були дуже точними. А схема хитра, щодо роялті.
А як для банки краще це питання. Ввесь цей шум може його добити, то може краще і якщо би була така лагідна націоналізація як з приватом, або сторгували 1-2 млрд на докапіталізацію із заарештованих активів Фрідмана та Хана.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:01

чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -

Андрій Миколайович
Косогов
(Andrey Nikolaevich
Kosogov)

якому належить майже 41%
greenozon
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:56

Лимит на покупки по кредитной карте как-то поднимается? В приложении не даёт изменить сумму 20000.
lara_08
 
Повідомлень: 388
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:08

Re: Альфа-Банк

lara_08, только не для обычных имяреков :( Лимиты самому изменить в приложении нельзя, необходимо обращаться в поддержку и то не от каждого примут заявку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4844
З нами з: 08.03.18
Подякував: 500 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:05

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -
Андрій Миколайович Косогов

Цей суб'єкт в медійній тіні, а Фрідман то там то сям виступає, ще і в закордонних медіа. Ну і Косогов якби недавно став найкрупнішим акціонером, підозрюю, що фіктивно:
Разом з тим, за день до запровадження санкцій щодо Хана та Кузмічова, останні несподівано продали всі свої акції громадянину Росії Андрію Косогову, який не потрапив до санкційного списку. https://daily.rbc.ua/ukr/show/igra-vyzh ... 37722.html

Це все нагадує широковідомого Коломойського і маловідомого Боголюбова, які мали рівні долі в приваті.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:15

Re: Альфа-Банк

делал перевод с хамелеона на другой банк по п2п и забыл про кред лимит на карте. сумма перевода около 2000 в тч пару сотен за счет кред лимита. в итоге насчитало на всю сумму перевода комисс 4% около 80 грн. при этом при выполнении перевода комиссию рисовало 0. разве не должна была насчитаться комиссия только на сумму кредитных средств, мин.20 грн ? может офф представитель прокомментировать?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:23

  wtf написав:делал перевод с хамелеона на другой банк по п2п и забыл про кред лимит на карте. сумма перевода около 2000 в тч пару сотен за счет кред лимита. в итоге насчитало на всю сумму перевода комисс 4% около 80 грн. при этом при выполнении перевода комиссию рисовало 0. разве не должна была насчитаться комиссия только на сумму кредитных средств, мин.20 грн ? может офф представитель прокомментировать?

Нет здесь офпредставителя. Комис за кредитные всегда так и работал: если влез хоть кусочком, то плати за всю сумму. А вот если сразу под суммой перевода и ожидаемого комиса нет абзаца на 4 строчки: "Дополнительно может быть взята комиссия 4% за использование кредитных средств" - это надо смузистам жаловаться. У меня в Сенсе есть. Или речь про МАБ?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:46

Re: Альфа-Банк

сенс. там же есть в цифровом виде комиссия за перевод. но там ноль всегда
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:54

  wtf написав:сенс. там же есть в цифровом виде комиссия за перевод. но там ноль всегда

Не уверен, что всегда, но не суть. Главное, что комис за кредитные в это число не входит. И это даже честно сразу под этим числом написано.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:47

Re: Альфа-Банк

на заборе тоже написано
непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии
как например в привате сразу видно при переводах
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 499500501502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 34, 35, 36
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
355 194158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 19:40
greenozon
А-Банк 1 ... 51, 52, 53
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
525 526542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 18:35
vpchelko
Райффайзен Банк 1 ... 49, 50, 51
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
506 481576
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 16:29
vasyatko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5020)
08.10.2022 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.