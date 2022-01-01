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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:12

  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:23

  moveton написав:
  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.

Угуу. И у Алки (как и у Райфа, например) такой перевод проводится по счету на следующий опердн, вот тада и видно за какие средства он сделан :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 500501502503
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