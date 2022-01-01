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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 13:12
wtf написав:
непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии
Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали?
Почему у смузистов должно получаться лучше?
wtf написав:
как например в привате сразу видно при переводах
Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.
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moveton
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Додано: Суб 08 жов, 2022 13:23
moveton написав: wtf написав:
непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии
Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали?
Почему у смузистов должно получаться лучше?
wtf написав:
как например в привате сразу видно при переводах
Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.
Угуу. И у Алки (как и у Райфа, например) такой перевод проводится по счету на следующий опердн, вот тада и видно за какие средства он сделан
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Amethyst
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