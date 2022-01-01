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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:12

  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:23

  moveton написав:
  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.

Угуу. И у Алки (как и у Райфа, например) такой перевод проводится по счету на следующий опердн, вот тада и видно за какие средства он сделан :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:48

  greenozon написав:чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -

Андрій Миколайович
Косогов
(Andrey Nikolaevich
Kosogov)

якому належить майже 41%


Косогов менеджер, богатый, при делах, но менеджер,
у него есть брат, который по Украине работает, то там то сям, доли в облэнерго и прочих интересных заводиках, все при деле в общем, сын брата тоже по Украине

а Фридман планируется как "украинский олигарх, всепрощенный", но схема пока буксует, во всяком случае, перекрасить Альфу как МТС под бакинских комиссаров (тех же) не получается, видимо американцы уперлись

с честной продажей Альфы большие проблемы будут у покупателя, хоть бакинцы эту хотелку озвучили: "берем у государства, а где взяло оно - неважно", вряд ли кто из серьезных на такое поведется, поэтому варианты могут быть самые разные...

пока видится что наименее болезненно - национализация, и потом уже продажа правильным бакинцам, может, от казахов или еще каких турок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:при этом при выполнении перевода комиссию рисовало 0.
Это комиссия сервиса перевода.

  wtf написав:в итоге насчитало на всю сумму перевода комисс 4% около 80 грн.
А это комиссия карты.
И в тарифах этот пункт указан, что хоть 1 копейка в счёт кредитных средств и Алла любезно побреет.

  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии
Пожелание когда-то такое фиксировали.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 01:16

  moveton написав:
  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

Ну смузисты не отличались адекватностью в работе предложенных сервисов в той же аппешке для клиента, да и Альфа никогда не отличалась клиентоориентированностью.
По всей видимости не должно, но следовало бы.
копейка
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