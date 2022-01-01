Додано: Суб 08 жов, 2022 15:48

greenozon написав: чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -



Андрій Миколайович

Косогов

(Andrey Nikolaevich

Kosogov)



якому належить майже 41% чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -Андрій МиколайовичКосогов(Andrey NikolaevichKosogov)якому належить майже 41%

Косогов менеджер, богатый, при делах, но менеджер,у него есть брат, который по Украине работает, то там то сям, доли в облэнерго и прочих интересных заводиках, все при деле в общем, сын брата тоже по Украинеа Фридман планируется как "украинский олигарх, всепрощенный", но схема пока буксует, во всяком случае, перекрасить Альфу как МТС под бакинских комиссаров (тех же) не получается, видимо американцы уперлисьс честной продажей Альфы большие проблемы будут у покупателя, хоть бакинцы эту хотелку озвучили: "берем у государства, а где взяло оно - неважно", вряд ли кто из серьезных на такое поведется, поэтому варианты могут быть самые разные...пока видится что наименее болезненно - национализация, и потом уже продажа правильным бакинцам, может, от казахов или еще каких турок