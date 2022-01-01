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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:12

  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:23

  moveton написав:
  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

  wtf написав:как например в привате сразу видно при переводах

Не исключено, что тут играет роль, что Приват всё делает, согласно текущего остатка на карте, а Алла - состояния счета на момент проведения операции, что происходит неопределённое время спустя. А нанимать в смузисты оракулов, которые будут знать что там на счету будет через пару дней, дорого. Но это не точно.

Угуу. И у Алки (как и у Райфа, например) такой перевод проводится по счету на следующий опердн, вот тада и видно за какие средства он сделан :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:48

  greenozon написав:чому у всіх медіа фігурує лише прізвище рашолігарха Фрідмана, в точ час як найбільшим власником долі Альфи є інший обєкт -

Андрій Миколайович
Косогов
(Andrey Nikolaevich
Kosogov)

якому належить майже 41%


Косогов менеджер, богатый, при делах, но менеджер,
у него есть брат, который по Украине работает, то там то сям, доли в облэнерго и прочих интересных заводиках, все при деле в общем, сын брата тоже по Украине

а Фридман планируется как "украинский олигарх, всепрощенный", но схема пока буксует, во всяком случае, перекрасить Альфу как МТС под бакинских комиссаров (тех же) не получается, видимо американцы уперлись

с честной продажей Альфы большие проблемы будут у покупателя, хоть бакинцы эту хотелку озвучили: "берем у государства, а где взяло оно - неважно", вряд ли кто из серьезных на такое поведется, поэтому варианты могут быть самые разные...

пока видится что наименее болезненно - национализация, и потом уже продажа правильным бакинцам, может, от казахов или еще каких турок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:при этом при выполнении перевода комиссию рисовало 0.
Это комиссия сервиса перевода.

  wtf написав:в итоге насчитало на всю сумму перевода комисс 4% около 80 грн.
А это комиссия карты.
И в тарифах этот пункт указан, что хоть 1 копейка в счёт кредитных средств и Алла любезно побреет.

  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии
Пожелание когда-то такое фиксировали.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 01:16

  moveton написав:
  wtf написав:непойму что мешает им добавить в эту говноаппку актуальный рассчет комиссии

Встречный вопрос: а что мешало клиенту посчитать этот комис по двум пунктам, которые ему даже сразу же указали? :roll: Почему у смузистов должно получаться лучше?

Ну смузисты не отличались адекватностью в работе предложенных сервисов в той же аппешке для клиента, да и Альфа никогда не отличалась клиентоориентированностью.
По всей видимости не должно, но следовало бы.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 07:24

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:Юлія Самаєва:
Націоналізації Альфа банку не буде, коментар експерта - https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-ukrajini- ... banku.html
Офіс Генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки (вартістю понад 2 млрд грн.), які використовувались під час виведення за межі України активів одним з найбільших українських банків. Про це повідомляється на сайті ОГПУ.
Також повідомляється, що повідомлено про підозру колишньому голові та виконувачу обов'язків голови правління банку. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн. (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).На роботі самого банку цей арешт точно не позначиться. Оскільки банк, який ще в червні було перейменовано у СенсБанк, навряд планував щось вчиняти із цими товарними знаками, наприклад, їх продавати. Втім і державі від цього арешту зиску не багато, оскільки мова про нематеріальний і досить специфічний актив. Арешт має суто процесуальне значення для розслідування, оскільки виведення з банку коштів відбувалося під виглядом оплати роялті саме за використання цих товарних знаків. Причому їх власником є кіпрська компанія, що має спільних із банком бенефіціарних власників на чолі з Михайлом Фрідманом. Права власності на офшор переоформили у 2021 році, і вартість роялті за їх використання одразу ж виросла більш ніж у тисячу разів.

Деколи її прогнози були дуже точними. А схема хитра, щодо роялті.
А як для банки краще це питання. Ввесь цей шум може його добити, то може краще і якщо би була така лагідна націоналізація як з приватом, або сторгували 1-2 млрд на докапіталізацію із заарештованих активів Фрідмана та Хана.
Хитрая, в стиле смузистов, в расчёте комиссии сенса)) Мы не платим девидендов с 2014 гг.))) только роялти немножко)) . З-н был принят с таким шумом, что даже по дороге потеряли главу НБУ. Применят, даже не сомневаюсь.
qreaton
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