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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 501502503504

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08

  1finanсier написав:
  Kalgan написав:
  1finanсier написав:Шановні,читав десь думку, що та сотка за використання ліміту по Хамону може бути вирахована як переказ коштів і відповідно автоматичне випадання з грейсу всієї заборгованості, через те, що перекази гасяться в останню чергу. Може таке бути, і як перевірити?

тут може бути все що завгодно. Наприклад в цьому місяці за борг до 20 грн (послуги) на хамоні списали 6 коп. відсотків (приблизно 3.6% річних)

Хм... А в мене за ~ 20т - 20 коп
Невже Алла так вчинить? Хамон тоді з найкращої кредитки стане найгіршою з грейсом 30 днів

тарифи наче не змінювали.
а звідки ті 6 копійок бажання з'ясовувати немає
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:10

Re: Альфа-Банк

Kalgan, ну так списывает же не за прошлый месяц, а за позапрошлый, вроде как.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:34

Офіс Генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки (вартістю понад 2 млрд грн.), які використовувались під час виведення за межі України активів одним з найбільших українських банків

Капец, 2 лярда за 4 буквы. Ай-да, Алка, ай-да Фридман (всепрощенный), ох уж и проказники 😂

И прошло бы незамеченным, если б не пожлобились налоги с этого заплатить. А может и не прошло бы, т.к. те, кому нужно, уже за ними смотрят пристально.
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:06

  Howl написав:Kalgan, ну так списывает же не за прошлый месяц, а за позапрошлый, вроде как.

так ще до РД у вересні карта була погашена повністю.
тобто від РД у вересні до РД у жовтні, максимальний борг по рахунку був не більше 20 грн.
Як це за позаминулий місяць ? Де про це почитати ?
Kalgan
 
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