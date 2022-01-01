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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08
1finanсier написав: Kalgan написав: 1finanсier написав:
Шановні,читав десь думку, що та сотка за використання ліміту по Хамону може бути вирахована як переказ коштів і відповідно автоматичне випадання з грейсу всієї заборгованості, через те, що перекази гасяться в останню чергу. Може таке бути, і як перевірити?
тут може бути все що завгодно. Наприклад в цьому місяці за борг до 20 грн (послуги) на хамоні списали 6 коп. відсотків (приблизно 3.6% річних)
Хм... А в мене за ~ 20т - 20 коп
Невже Алла так вчинить? Хамон тоді з найкращої кредитки стане найгіршою з грейсом 30 днів
тарифи наче не змінювали.
а звідки ті 6 копійок бажання з'ясовувати немає
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Kalgan
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Додано: Нед 09 жов, 2022 14:10
Kalgan, ну так списывает же не за прошлый месяц, а за позапрошлый, вроде как.
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Howl
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Додано: Нед 09 жов, 2022 14:34
Офіс Генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки (вартістю понад 2 млрд грн.), які використовувались під час виведення за межі України активів одним з найбільших українських банків
Капец, 2 лярда за 4 буквы. Ай-да, Алка, ай-да Фридман (всепрощенный), ох уж и проказники 😂
И прошло бы незамеченным, если б не пожлобились налоги с этого заплатить. А может и не прошло бы, т.к. те, кому нужно, уже за ними смотрят пристально.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:06
Howl написав:Kalgan
, ну так списывает же не за прошлый месяц, а за позапрошлый
, вроде как.
так ще до РД у вересні карта була погашена повністю.
тобто від РД у вересні до РД у жовтні, максимальний борг по рахунку був не більше 20 грн.
Як це за позаминулий місяць ? Де про це почитати ?
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Kalgan
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:04
Kalgan написав:
Де про це почитати ?
Десь в ДКБО, про нарахування 0.01%
Ото у вересні погасили десь 16К, ото зараз 20 коп і прибігло
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Amethyst
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:15
Amethyst написав: Kalgan написав:
Де про це почитати ?
Десь в ДКБО, про нарахування 0.01%
Ото у вересні погасили десь 16К, ото зараз 20 коп і прибігло
хочете сказати, що у жовтні нараховуються відсотки за борг, який був у серпні ?
подивився, 31 серпня картка була погашена повністю, РД в перших числах місяця.
не знав, що відсотки списуються з лагом 2 місяця. ну тоді може і правильно все списало
Востаннє редагувалось Kalgan
в Нед 09 жов, 2022 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:17
Kalgan написав: Amethyst написав: Kalgan написав:
Де про це почитати ?
Десь в ДКБО, про нарахування 0.01%
Ото у вересні погасили десь 16К, ото зараз 20 коп і прибігло
хочете сказати, що у жовтні списуються відсотки за борг, який був у серпні ?
Наприклад, в РД 10/10/22 нарахують 0.01%(за грейс) за борг, який був в РД на 10/09/22
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:23
Amethyst написав:
Наприклад, в РД 10/10/22 нарахують 0.01%(за грейс) за борг, який був в РД на 10/09/22
беремо ваш приклад.
на 10.09 борг був 18 грн.
10.10 списано 6 копійок %
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:27
Kalgan написав: Amethyst написав:
Наприклад, в РД 10/10/22 нарахують 0.01%(за грейс) за борг, який був в РД на 10/09/22
беремо ваш приклад.
на 10.09 борг був 18 грн.
10.10 списано 6 копійок %
А який був борг з 10/08 по 10/09?
десь під 4600..4800 малюється
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:39
Amethyst написав: Kalgan написав: Amethyst написав:
Наприклад, в РД 10/10/22 нарахують 0.01%(за грейс) за борг, який був в РД на 10/09/22
беремо ваш приклад.
на 10.09 борг був 18 грн.
10.10 списано 6 копійок %
А який був борг з 10/08 по 10/09?
десь під 4600..4800 малюється
десь 8.6к
і у РД у вересні було нараховано 8 коп %
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