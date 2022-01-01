Kalgan написав:беремо ваш приклад. на 10.09 борг був 18 грн. 10.10 списано 6 копійок %
А який був борг з 10/08 по 10/09? десь під 4600..4800 малюється
десь 8.6к і у РД у вересні було нараховано 8 коп %
Я гашу грейс в РД що в кінці Платіжного періоду (ПП). Можна гасити протягом всього ПП, але від цього плата за грейс не зменшується, тому що приходи ідуть на погашення боргу з попереднього РП, а витрати -- в поточний РП.
З поверненням РКО, умовно-безкоштовний грейс став 30дн, а оті заманушні 20грн, краще враховувати як 19 І це для добродіїв, які використовують до 100К лімуту -- десь 8 коп на кожні 10К
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку. "Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання. "Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo