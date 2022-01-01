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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 502503504505

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:10

  Kalgan написав:
  Amethyst написав:
  Kalgan написав:беремо ваш приклад.
на 10.09 борг був 18 грн.
10.10 списано 6 копійок %

А який був борг з 10/08 по 10/09?
десь під 4600..4800 малюється

десь 8.6к
і у РД у вересні було нараховано 8 коп %

Я гашу грейс в РД що в кінці Платіжного періоду (ПП).
Можна гасити протягом всього ПП, але від цього плата за грейс не зменшується, тому що приходи ідуть на погашення боргу з попереднього РП, а витрати -- в поточний РП.

З поверненням РКО, умовно-безкоштовний грейс став 30дн, а оті заманушні 20грн, краще враховувати як 19 :mrgreen: І це для добродіїв, які використовують до 100К лімуту -- десь 8 коп на кожні 10К
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:11

Re: Альфа-Банк

Банк все?
Тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завершила 7 жовтня роботу в банку "Січ", після чого планує відразу ж зайти до Альфа-Банку

https://ubr.ua/uk/finances/banking-sector/v-alfa-banke-budet-vvedena-vremennaya-administratsiya-posle-9-oktyabrya-istochnik?utm_campaign=push&utm_source=sendpulse&utm_medium=push
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:23

Знов на вентилятор хтось накидає. Цікаво а кому вигідно це?
root
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:39

root Маркаровій, акорд винен альфі ну і т.д.
На місце голови Національного банку заявила свої права дружина власника Акордбанку та за сумісництвом посол у США Оксана Маркарова. Незрозуміло, що саме спонукало її розміняти хороше заокеанське місце на досить клопотливу посаду голови НБУ. Джерела UBR.ua у самому НБУ стверджують, що прихід до Нацбанку Андрія Пишного може похитнути той неформальний вплив, який Маркарова має зараз у Національному банку.
"Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах.
У Маркарової конфлікт з Єрмаком через Альфа-банк. Коли Єрмак хотів передати банк азербайджанцям, вона пропонувала оголосити банк неплатоспроможним, перед Альфою Аккорд має договірні зобов'язання.
"Може стати першим прецедентом форс-мажору". Альфа-Банк намагається відсудити в Акордбанку $8 млн за невиконання угоди
https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:44

  ol_zy написав:Банк все?
Тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завершила 7 жовтня роботу в банку "Січ", після чого планує відразу ж зайти до Альфа-Банку

Ну теперь мы знаем, что "може зайти будь-якого дня, починаючи з понеділка, 10 жовтня", т.е. раньше 10го не зайдёт. Или вообще никогда не зайдёт. А так волновались, вдруг раньше успеет.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:46

Ой+

О, це вже щось. Тоді й пазли складаються. :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:48

  root написав:Знов на вентилятор хтось накидає. Цікаво а кому вигідно це?

ОЛЕКСІЮ ЄРМОЛЕНКО)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:51

  Мизантрóп написав:ОЛЕКСІЮ ЄРМОЛЕНКО)

хто це? нагуглив журналіста якогось :)))
root
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:57

Re: Альфа-Банк

root написав:
  Мизантрóп написав:ОЛЕКСІЮ ЄРМОЛЕНКО)

хто це? нагуглив журналіста якогось :)))
Так это автор той самой не совсем адекватной статьи на сайте ubr.
Aps
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