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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20
Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.
всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
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