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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20



Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.


всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
cohan
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