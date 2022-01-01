|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20
Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.
всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 жов, 2022 10:20
Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
-
thirdeye
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 жов, 2022 11:00
thirdeye написав:
Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
около месяца еще есть
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7107
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1466 раз.
- Подякували: 1393 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|206
|218817
|
|
|2509
|1408764
|
|
|508
|482268
|
Нед 09 жов, 2022 20:33
root
|