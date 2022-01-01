RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20



Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.


всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:20

Re: Альфа-Банк

Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
thirdeye
 
Повідомлень: 92
З нами з: 13.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:28

  thirdeye написав:Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?

Не знаю надо или нет, но Алла за такое однозначно будет благодарна :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:00

  thirdeye написав:Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?

около месяца еще есть :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 503504505506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, PUMB і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 19, 20, 21
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
206 218817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 жов, 2022 09:40
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 249, 250, 251
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2509 1408764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 жов, 2022 08:10
vpchelko
Райффайзен Банк 1 ... 49, 50, 51
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
508 482268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 20:33
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.