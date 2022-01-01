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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20



Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.


всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:20

Re: Альфа-Банк

Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 10:28

  thirdeye написав:Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?

Не знаю надо или нет, но Алла за такое однозначно будет благодарна :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:00

  thirdeye написав:Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?

около месяца еще есть :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:12

А вот с орехами у меня смешно вышло.
Есть заправка, сразу блокирует большую сумму, потом возвращает, и списывает уже по факту. На месяц орехов осталось собрать буквально несколько до лимита в 500. И что происходит: при блокировке начисляются эти несколько орехов до лимита, а при снятии списываются в полном объеме в соответствии с суммой. При этом фактическая проводка вообще в орехах не фигурирует.
Даже не знаю, в свете последних событий как-бы и не наиболее насущная проблема, но тем не менее. Раздумываю, стоит ли затевать переписку по этому вопросу, учитывая, что я "потерю" до конца месяца, скорее всего, добью ещё раз до лимита.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:22

M-Audio, как-то или блокирует-разблокирует или списывает-возвращает. Есди таки блокирует, то странно, что это на орехах вообще в этот момент отражается. Я бы попинал, если не лень.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:44

Re: Альфа-Банк

Если по Лёгкой рассрочке хочешь внести больше обязательного платежа и погасить, то деньги на саму кредитку забрасывать? Или даёт выбрать карту для погашения? Я так понимаю, что если закинуть на кредитку больше, то это будут личные средства и сама рассрочка не погасится?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:17

В кінці вересня заправлявся на 3 тис. все пройшло гладко, але я гадаю це не велика сума по міркам форумчан? :)
root
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