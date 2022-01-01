Додано: Пон 10 жов, 2022 15:12

А вот с орехами у меня смешно вышло.

Есть заправка, сразу блокирует большую сумму, потом возвращает, и списывает уже по факту. На месяц орехов осталось собрать буквально несколько до лимита в 500. И что происходит: при блокировке начисляются эти несколько орехов до лимита, а при снятии списываются в полном объеме в соответствии с суммой. При этом фактическая проводка вообще в орехах не фигурирует.

Даже не знаю, в свете последних событий как-бы и не наиболее насущная проблема, но тем не менее. Раздумываю, стоит ли затевать переписку по этому вопросу, учитывая, что я "потерю" до конца месяца, скорее всего, добью ещё раз до лимита.