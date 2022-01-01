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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:20
Нібито Акордбанк накинув оком на процесинг Мегабанку – центр автоматичної технології електронних переказів коштів від покупця продавцю, які сьогодні мають лише кілька банків в Україні.
всегда говорил, что в ТудуБанке он самый ох*енный, хорошо если воскреснет в Аккорде хотя бы
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cohan
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:20
Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
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thirdeye
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:00
thirdeye написав:
Слухи - не слухи? Конвертить доллар по сколько есть через сенс и выводить?
около месяца еще есть
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Мизантрóп
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:12
А вот с орехами у меня смешно вышло.
Есть заправка, сразу блокирует большую сумму, потом возвращает, и списывает уже по факту. На месяц орехов осталось собрать буквально несколько до лимита в 500. И что происходит: при блокировке начисляются эти несколько орехов до лимита, а при снятии списываются в полном объеме в соответствии с суммой. При этом фактическая проводка вообще в орехах не фигурирует.
Даже не знаю, в свете последних событий как-бы и не наиболее насущная проблема, но тем не менее. Раздумываю, стоит ли затевать переписку по этому вопросу, учитывая, что я "потерю" до конца месяца, скорее всего, добью ещё раз до лимита.
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M-Audio
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Додано: Пон 10 жов, 2022 15:22
M-Audio, как-то или блокирует-разблокирует или списывает-возвращает. Есди таки блокирует, то странно, что это на орехах вообще в этот момент отражается. Я бы попинал, если не лень.
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moveton
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Додано: Вів 11 жов, 2022 05:44
Если по Лёгкой рассрочке хочешь внести больше обязательного платежа и погасить, то деньги на саму кредитку забрасывать? Или даёт выбрать карту для погашения? Я так понимаю, что если закинуть на кредитку больше, то это будут личные средства и сама рассрочка не погасится?
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allaliu
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Додано: Вів 11 жов, 2022 10:43
поэкспериментировал с конвертацией и заметил, что разные суммы Алла списывает по разным курсам. Условно говоря, 100 евро списано (время списания одно и то же) по 37.37, а 1 евро - по 36.89.
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Кащей
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Додано: Вів 11 жов, 2022 10:47
root написав:
В кінці вересня заправлявся на 3 тис. все пройшло гладко, але я гадаю це не велика сума по міркам форумчан?
просто бак безина,на пару недель мне
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Мизантрóп
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