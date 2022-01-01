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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 504505506507

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:20

Re: Альфа-Банк

Росте % жирів у маслі:
За результатами вересня строкові валютні вклади фізичних осіб в Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank) зросли на 7,5%. Це підтверджує популярність послуги купівлі валюти для подальшого розміщення на депозиті в цифровому банку Sense SuperApp. В Альфа-Банку помітили, що клієнти зацікавлені придбати валюту за значно вигіднішим курсом, ніж пропонує готівковий валютообмін. Абсолютна більшість - 98% клієнтів обирають депозит "Прибутковий" строком на 3 місяці. Середній обсяг онлайн купівлі іноземної валюти одним клієнтом становить близько 1183 доларів та 1051 у євро. 92% клієнтів обирають депозити в доларах та лише 8% - євро.
Найбільший попит на послугу спостерігався 15-16 вересня – перші дні після її запуску. Так, 27% від усього обсягу купівлі валюти під депозит у вересні здійснено у ці два дні. Також високий попит на ці операції спостерігається на початку жовтня - після підвищення щомісячного ліміту НБУ з 50 000 до 100 000 тис грн. https://delo.ua/banks/za-veresen-valyut ... 75-405195/
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:44

Трохи загубився,підкажіть,по білій потрібно робити зараз робити 10 операцій,щоб вона була безкоштовною?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:51

  novichok написав:Трохи загубився,підкажіть,по білій потрібно робити зараз робити 10 операцій,щоб вона була безкоштовною?

Так, потрібно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:45

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:Росте % жирів у маслі:
За результатами вересня строкові валютні вклади фізичних осіб в Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank) зросли на 7,5%. Це підтверджує популярність послуги купівлі валюти для подальшого розміщення на депозиті в цифровому банку Sense SuperApp. В Альфа-Банку помітили, що клієнти зацікавлені придбати валюту за значно вигіднішим курсом, ніж пропонує готівковий валютообмін. Абсолютна більшість - 98% клієнтів обирають депозит "Прибутковий" строком на 3 місяці. Середній обсяг онлайн купівлі іноземної валюти одним клієнтом становить близько 1183 доларів та 1051 у євро. 92% клієнтів обирають депозити в доларах та лише 8% - євро.
Найбільший попит на послугу спостерігався 15-16 вересня – перші дні після її запуску. Так, 27% від усього обсягу купівлі валюти під депозит у вересні здійснено у ці два дні. Також високий попит на ці операції спостерігається на початку жовтня - після підвищення щомісячного ліміту НБУ з 50 000 до 100 000 тис грн. https://delo.ua/banks/za-veresen-valyut ... 75-405195/
Довольно странно, потому что в статистике на 01/09 в сравнении с 01/08 чистый отток по физлицам дежурный минус 800 млн. еквівалента в месяц. Это последняя оф. стат отчётность.
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 11 жов, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:46

  lloydbanksua написав:
  novichok написав:Трохи загубився,підкажіть,по білій потрібно робити зараз робити 10 операцій,щоб вона була безкоштовною?

Так, потрібно.

А якщо є депо?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:50

  novichok написав:
  lloydbanksua написав:
  novichok написав:Трохи загубився,підкажіть,по білій потрібно робити зараз робити 10 операцій,щоб вона була безкоштовною?

Так, потрібно.

А якщо є депо?

Откройте сенс, карты, внизу - мои пакеты и там написаны требования и есть счетчик.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:01

Re: Альфа-Банк

  qreaton написав:Довольно странно, потому что в статистике на 01/09 в сравнении с 01/08 чистый отток по физлицам дежурный минус 800 млн. еквівалента в месяц. Это последняя оф. стат отчётность.

За результатами вересня це на 01.10 і один незначний вид вкладів може і зрости при загальному падінні суми всіх. Так що ніякого протиріччя.
Ой+
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