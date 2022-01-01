За результатами вересня строкові валютні вклади фізичних осіб в Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank) зросли на 7,5%. Це підтверджує популярність послуги купівлі валюти для подальшого розміщення на депозиті в цифровому банку Sense SuperApp. В Альфа-Банку помітили, що клієнти зацікавлені придбати валюту за значно вигіднішим курсом, ніж пропонує готівковий валютообмін. Абсолютна більшість - 98% клієнтів обирають депозит "Прибутковий" строком на 3 місяці. Середній обсяг онлайн купівлі іноземної валюти одним клієнтом становить близько 1183 доларів та 1051 у євро. 92% клієнтів обирають депозити в доларах та лише 8% - євро. Найбільший попит на послугу спостерігався 15-16 вересня – перші дні після її запуску. Так, 27% від усього обсягу купівлі валюти під депозит у вересні здійснено у ці два дні. Також високий попит на ці операції спостерігається на початку жовтня - після підвищення щомісячного ліміту НБУ з 50 000 до 100 000 тис грн. https://delo.ua/banks/za-veresen-valyut ... 75-405195/
За результатами вересня строкові валютні вклади фізичних осіб в Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank) зросли на 7,5%. Це підтверджує популярність послуги купівлі валюти для подальшого розміщення на депозиті в цифровому банку Sense SuperApp. В Альфа-Банку помітили, що клієнти зацікавлені придбати валюту за значно вигіднішим курсом, ніж пропонує готівковий валютообмін. Абсолютна більшість - 98% клієнтів обирають депозит "Прибутковий" строком на 3 місяці. Середній обсяг онлайн купівлі іноземної валюти одним клієнтом становить близько 1183 доларів та 1051 у євро. 92% клієнтів обирають депозити в доларах та лише 8% - євро. Найбільший попит на послугу спостерігався 15-16 вересня – перші дні після її запуску. Так, 27% від усього обсягу купівлі валюти під депозит у вересні здійснено у ці два дні. Також високий попит на ці операції спостерігається на початку жовтня - після підвищення щомісячного ліміту НБУ з 50 000 до 100 000 тис грн. https://delo.ua/banks/za-veresen-valyut ... 75-405195/
Довольно странно, потому что в статистике на 01/09 в сравнении с 01/08 чистый отток по физлицам дежурный минус 800 млн. еквівалента в месяц. Это последняя оф. стат отчётность.
Востаннє редагувалось qreaton в Вів 11 жов, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.