как это понять?
Слово "картой" лишнее было или гаджетом как в правилах подразумевалось?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:43
Re: Альфа-Банк
как это понять?
Слово "картой" лишнее было или гаджетом как в правилах подразумевалось?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 12 жов, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:46
Мизантрóп лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:49
andreyiskra ну так КБ за категории,а если не попало в категории то 0,5% за наличие NFC будет.Если хочется % за категории+0,5% за NFC то так не получится.Это как зайти в пиццерию,заказать доставку на дом и с курьером добраться домой
Кароч 0,5% за NFC всегда как минимум
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 12 жов, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:56
Вообщем ...
дополнительно к выбраной категории не дают ещё и +0.5%
Дают ТОЛЬКО к оплате через NFC за незапрещенные и невыбранные категории
НО! Иногда, некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь
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