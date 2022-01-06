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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:43

Re: Альфа-Банк

  andreyiskra написав:за гуглпэй дают если платишь картой
как это понять?
Слово "картой" лишнее было или гаджетом как в правилах подразумевалось?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 12 жов, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:46

Мизантрóп лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:49

andreyiskra ну так КБ за категории,а если не попало в категории то 0,5% за наличие NFC будет.Если хочется % за категории+0,5% за NFC то так не получится.Это как зайти в пиццерию,заказать доставку на дом и с курьером добраться домой :lol:
Кароч 0,5% за NFC всегда как минимум
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 12 жов, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50

  andreyiskra написав:Мизантрóп лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?

если плачу НЕ по категориям выбранного кэшбека, но по категориям по которым кешбек в принципе начисляется, т.е. не в исключениях
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50

  andreyiskra написав:Мизантрóп лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?

нет
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:56

  andreyiskra написав:0,5% за гуглпэй дают если платишь картой за выбранные категории кэшбека?

Вообщем ...
дополнительно к выбраной категории не дают ещё и +0.5%
Дают ТОЛЬКО к оплате через NFC за незапрещенные и невыбранные категории
НО! Иногда, некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:57

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь

дуже цікаво, а від чого то залежить
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:13

  Мизантрóп написав:Кароч 0,5% за NFC всегда как минимум

За доставку на Новой почте не дали. Из-за того что услуга, а не покупка товара?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:34

Из-за того, що оно в исключении... и не только у Алки
Amethyst
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