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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:43
andreyiskra написав:
за гуглпэй дают если платишь картой
как это понять?
Слово "картой" лишнее было или гаджетом как в правилах подразумевалось?
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Сер 12 жов, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:46
Мизантрóп лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?
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andreyiskra
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:49
andreyiskra
ну так КБ за категории,а если не попало в категории то 0,5% за наличие NFC будет.Если хочется % за категории+0,5% за NFC то так не получится.Это как зайти в пиццерию,заказать доставку на дом и с курьером добраться домой
Кароч 0,5% за NFC всегда как минимум
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Сер 12 жов, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50
andreyiskra написав:Мизантрóп
лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?
если плачу НЕ по категориям выбранного кэшбека, но по категориям по которым кешбек в принципе начисляется, т.е. не в исключениях
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:50
andreyiskra написав:Мизантрóп
лишнее.
плачу гаджетом. 0,5% за это дают только если плачу по категориям выбранного кэшбека?
нет
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:56
andreyiskra написав:
0,5% за гуглпэй дают если платишь картой за выбранные категории кэшбека?
Вообщем ...
дополнительно к выбраной категории не дают ещё и +0.5%
Дают ТОЛЬКО к оплате через NFC за незапрещенные и невыбранные категории
НО! Иногда, некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:57
Amethyst написав:
некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь
дуже цікаво, а від чого то залежить
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:13
Мизантрóп написав:
Кароч 0,5% за NFC всегда как минимум
За доставку на Новой почте не дали. Из-за того что услуга, а не покупка товара?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:34
Из-за того, що оно в исключении... и не только у Алки
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Додано: Сер 12 жов, 2022 17:32
Amethyst написав: andreyiskra написав:
0,5% за гуглпэй дают если платишь картой за выбранные категории кэшбека?
Вообщем ...
дополнительно к выбраной категории не дают ещё и +0.5%
Дают ТОЛЬКО к оплате через NFC за незапрещенные и невыбранные категории
НО! Иногда, некоторые Г-Пей-оплаты воспринимаются Алкой как оплата через NFC. Радуйтесь
Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?
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