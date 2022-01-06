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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35
J написав:
Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?
Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
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Amethyst
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