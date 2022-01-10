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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35
J написав:
Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?
Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:21
Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41
M-Audio написав:
Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
Тоже интересует дадут ли 0,5% за NFC по категории техника, если уже выбран месячный лимит 500 грн. по другим категориям с повышенным кешбэком.
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