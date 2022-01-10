RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35

  J написав:Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?

Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3215
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:21

Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
M-Audio
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 23.03.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41

  M-Audio написав:Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?

Тоже интересует дадут ли 0,5% за NFC по категории техника, если уже выбран месячный лимит 500 грн. по другим категориям с повышенным кешбэком.
lara_08
 
Повідомлень: 394
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 506507508509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, kostya77, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 20, 21, 22
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
212 219775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 жов, 2022 18:32
Howl
ОТП БАНК 1 ... 21, 22, 23
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
229 115408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 жов, 2022 17:53
root
МТБ Банк 1 ... 6, 7, 8
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
70 137173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 жов, 2022 14:52
МТБ БАНК

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5083)
12.10.2022 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.