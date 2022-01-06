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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35

  J написав:Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?

Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:21

Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41

  M-Audio написав:Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?

Тоже интересует дадут ли 0,5% за NFC по категории техника, если уже выбран месячный лимит 500 грн. по другим категориям с повышенным кешбэком.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:21

Re: Альфа-Банк

Такс... 9 октября списали абонплату с White, даже загнав ее в минус, - это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:28

Re: Альфа-Банк

Ага. За сент-рь
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:44

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?

непонятно viewtopic.php?p=5492814#p5492814
Мизантрóп
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