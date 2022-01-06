|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35
J написав:
Г-Пей-оплаты разве не через NFC работают ?
Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:21
Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2664
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41
M-Audio написав:
Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
Тоже интересует дадут ли 0,5% за NFC по категории техника, если уже выбран месячный лимит 500 грн. по другим категориям с повышенным кешбэком.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:21
Такс... 9 октября списали абонплату с White, даже загнав ее в минус, - это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:28
Ага. За сент-рь
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:44
Arien написав:
это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?
непонятно viewtopic.php?p=5492814#p5492814
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7124
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1472 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|47
|14358
|
|
|212
|219812
|
Сер 12 жов, 2022 18:32
Howl
|
|229
|115417
|
Сер 12 жов, 2022 17:53
root
|