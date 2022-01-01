Есть и инет-ПОС и наземный-ПОС, которые работают с Г-Пей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:35
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:21
Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:41
Тоже интересует дадут ли 0,5% за NFC по категории техника, если уже выбран месячный лимит 500 грн. по другим категориям с повышенным кешбэком.
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:21
Re: Альфа-Банк
Такс... 9 октября списали абонплату с White, даже загнав ее в минус, - это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:28
Re: Альфа-Банк
Ага. За сент-рь
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:44
Re: Альфа-Банк
непонятно viewtopic.php?p=5492814#p5492814
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:59
Я так розумію , що наразі чорна Мастер в пакеті "Блек" до відкриття кордонів не потрібна? Мабуть краще закрити її, щоб не ганяти щомісяця по 1 грн 25 разів на мобільний рахунок?. Чи є якась від неї користь, перебуваючи невиїзним?
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:14
Нажаль ніякої, навіть мастеркард більше й то не підключено я давно закрив платінум блек та залишив хамеліончика.
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