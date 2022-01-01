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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 507508509510

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:57

  root написав:
  cohan написав:нал снимать

імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.

а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:59

  Shaman написав:
  root написав:
  cohan написав:нал снимать

імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.

а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?

Пумб все карта?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:20

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  root написав:імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.

а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?

Пумб все карта?

так. але таких карт небагато - або p2p, або кеш.

в мене цифрова Все карта - тому кеш не знімаю :oops:

до речі, Альфою можна знімати в Приваті не по 1-2 т грн.

25 платежів такий собі гемор, але не надто вже тяжко - якщо вже картка є
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25

Ну таке собі, кому треба якраз знімання готівки то знайдуть свій ідеальний варіант. Начебто Райфайзен не ображає в цьому плані, навіть для безкоштовних пакеток на зразок Атб-картка, а так да, Всекарта, Правильна від Кредо, та навіть Альфовський хамелиончик...

Кожен шукає своє, і багато хто користуються різними банками одночасно, в цьому є раціональність.
root
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