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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:57
root написав: cohan написав:
нал снимать
імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.
а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?
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Shaman
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:59
Shaman написав: root написав: cohan написав:
нал снимать
імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.
а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?
Пумб все карта?
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Hotab
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:20
Hotab написав: Shaman написав: root написав:
імхо, краще взяти тоді якусь халявну картку в іншому банку де це без умов та абонок.
а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?
Пумб все карта?
так. але таких карт небагато - або p2p, або кеш.
в мене цифрова Все карта - тому кеш не знімаю
до речі, Альфою можна знімати в Приваті не по 1-2 т грн.
25 платежів такий собі гемор, але не надто вже тяжко - якщо вже картка є
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Shaman
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25
Ну таке собі, кому треба якраз знімання готівки то знайдуть свій ідеальний варіант. Начебто Райфайзен не ображає в цьому плані, навіть для безкоштовних пакеток на зразок Атб-картка, а так да, Всекарта, Правильна від Кредо, та навіть Альфовський хамелиончик...
Кожен шукає своє, і багато хто користуються різними банками одночасно, в цьому є раціональність.
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