а де ще можна безкоштовно й переганяти між картами, й знімати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:57
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:59
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:20
так. але таких карт небагато - або p2p, або кеш.
в мене цифрова Все карта - тому кеш не знімаю
до речі, Альфою можна знімати в Приваті не по 1-2 т грн.
25 платежів такий собі гемор, але не надто вже тяжко - якщо вже картка є
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25
Ну таке собі, кому треба якраз знімання готівки то знайдуть свій ідеальний варіант. Начебто Райфайзен не ображає в цьому плані, навіть для безкоштовних пакеток на зразок Атб-картка, а так да, Всекарта, Правильна від Кредо, та навіть Альфовський хамелиончик...
Кожен шукає своє, і багато хто користуються різними банками одночасно, в цьому є раціональність.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:36
Спробував поповнити "Револют" з хамелеона (за свої, звісно). Банк відхилив, і повідомлення не показав (щось там прийшло у стрічку, але в додатку порожньо).
Питання - це щось потрібно десь підкрутити, чи воно принципово не працює?
Сума не була велика.
Взагалі валютний "Револют" чи є наразі можливість поповнювати з гривневої картки (не обов'язково Альфа-банку)?
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:51
M-Audio
лавочка прикрилась (НБУ) ще 5 жовтня (грн - закордонна картка)
зараз працює валюта-закорд. картка
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