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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:17

M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
stigo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:04

  stigo написав:На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.

А вот это странно и нелогично.

PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
M-Audio
 
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