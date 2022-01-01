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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:17
M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
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stigo
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:04
stigo написав:
На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
А вот это странно и нелогично.
PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:14
stigo написав:
Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
Це відколи? 7 купував
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chipmunk
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Додано: Суб 15 жов, 2022 04:40
M-Audio написав:
PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
А зачем обязательно именно такую? Конвертацию никто не отменял (даже сам револют может). Главное, чтобы местная карта была не в гривне.
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moveton
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Додано: Суб 15 жов, 2022 08:43
stigo написав:M-Audio
Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
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anduzenko
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