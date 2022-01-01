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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:17

M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
stigo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:04

  stigo написав:На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.

А вот это странно и нелогично.

PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:14

Re: Альфа-Банк

  stigo написав:Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.

Це відколи? 7 купував
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 04:40

  M-Audio написав:PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.

А зачем обязательно именно такую? Конвертацию никто не отменял (даже сам револют может). Главное, чтобы местная карта была не в гривне.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:09

  moveton написав:А зачем обязательно именно такую?


Тоді заробітчани втрачають сенс в цьому ;)
root
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:43

  stigo написав:M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.

Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:14

  anduzenko написав:
  stigo написав:M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.

Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.

И как узнать?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:24

А хто може підказати по новим правилам "Ред"? Розрахункова дата сьогодні. Вчора був списаний платіж за розстрочками. Абонплата не списана, боргу (до списання розстрочок) не було. Але дата наступного платежу все ще відображається сьогоднішня. Тепер спише абонплату в перший робочий день, тому що буде вже борг по списаним розстрочкам?
І може хто вже перевірив -- тут враховуються тільки проведені платежі (як на старій "Максимі" було), чи по авторизації? Сьогодні вже можна щось купити в рахунок кредитних, і не попасти на абонплату?
Дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:28

  root написав:
  moveton написав:А зачем обязательно именно такую?


Тоді заробітчани втрачають сенс в цьому ;)

Так вийшло, що я не заробітчанин. Тому конвертувати гривню в потрібну мені валюту сенс має, а втрачати на конвертації між іноземними валютами - ні, навіть за її наявності. Краще тоді вже готівкою зняти і розрахуватись, поки це дозволяють.
M-Audio
 
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