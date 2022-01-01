|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:17
M-Audio Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
-
stigo
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 22.04.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:04
stigo написав:
На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
А вот это странно и нелогично.
PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2672
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:14
stigo написав:
Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
Це відколи? 7 купував
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8946
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 04:40
M-Audio написав:
PS. Говорят, что с валютных карт Револют пополнять таки можно, только мне не актуально, у меня такой валюты нет, как мне надо.
А зачем обязательно именно такую? Конвертацию никто не отменял (даже сам револют может). Главное, чтобы местная карта была не в гривне.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2464
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 08:43
stigo написав:M-Audio
Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 09:14
anduzenko написав: stigo написав:M-Audio
Превод с украинских карт на зарубеж сейчас невозможен ни p2p, ни свифтом и прочими. У меня та же проблема с переводом на карту Wise. На Алиекспрес валютные карты не работают, только гривной. Ссылаются на запрет НБУ на период военного положения.
Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
И как узнать?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2672
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 09:24
А хто може підказати по новим правилам "Ред"? Розрахункова дата сьогодні. Вчора був списаний платіж за розстрочками. Абонплата не списана, боргу (до списання розстрочок) не було. Але дата наступного платежу все ще відображається сьогоднішня. Тепер спише абонплату в перший робочий день, тому що буде вже борг по списаним розстрочкам?
І може хто вже перевірив -- тут враховуються тільки проведені платежі (як на старій "Максимі" було), чи по авторизації? Сьогодні вже можна щось купити в рахунок кредитних, і не попасти на абонплату?
Дякую.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2672
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 09:28
root написав: moveton написав:
А зачем обязательно именно такую?
Тоді заробітчани втрачають сенс в цьому
Так вийшло, що я не заробітчанин. Тому конвертувати гривню в потрібну мені валюту сенс має, а втрачати на конвертації між іноземними валютами - ні, навіть за її наявності. Краще тоді вже готівкою зняти і розрахуватись, поки це дозволяють.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2672
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm
, moveton
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|217
|220672
|
|
|2542
|1414427
|
|
|401
|257019
|
|