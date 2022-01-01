|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:49
M-Audio написав:
А хто може підказати по новим правилам "Ред"? Розрахункова дата сьогодні. Вчора був списаний платіж за розстрочками. Абонплата не списана, боргу (до списання розстрочок) не було. Але дата наступного платежу все ще відображається сьогоднішня. Тепер спише абонплату в перший робочий день, тому що буде вже борг по списаним розстрочкам?
І може хто вже перевірив -- тут враховуються тільки проведені платежі (як на старій "Максимі" було), чи по авторизації? Сьогодні вже можна щось купити в рахунок кредитних, і не попасти на абонплату?
Дякую.
Тута все як у Максимумі
Ну крім РКО.
Якщо РД випадає на вихідні, то НАРАХУВАННЯ проводиться десь до 21:00 в останній роб. дн. перед РД, а СПИСАННЯ буде у наступний роб. дн. (у Пн. 17го для вас).
Якщо загальна заборгованість до 14го була таки погашена, то от нарахують оті 0.01% за грейс і частини розстрочок, які треба загасити до НАСТУПНОЇ РД.
Проводка покупок буде як і було у Максимума -- по картрахунку (на +1..2дн від трати), тобто можна вже з Пт. витрачати гроші в рахунок наступного періоду.
Ну а ПРАВИЛЬНЕ відображення нової дати з'явиться десь ближче к ночі в Вс., мабуть
Це в Сенсі, а в МАБі повинно вже правильно все бути намальовано.
ПС. Ну і пам'ятайте, що за день до РД Алка підміняє заборгованість в грейсі попереднього періоду на ЗАГАЛЬНУ заборгованість для РКО (червоні цифри).
А сама дата РД і в Сенсі і в МАБі спотворена, і вказана на 2..4 дн. раніше. А правильна дата РД відповідає даті Договору.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:54
M-Audio написав:
А хто може підказати по новим правилам "Ред"? Розрахункова дата сьогодні. Вчора був списаний платіж за розстрочками. Абонплата не списана, боргу (до списання розстрочок) не було. Але дата наступного платежу все ще відображається сьогоднішня. Тепер спише абонплату в перший робочий день, тому що буде вже борг по списаним розстрочкам?
І може хто вже перевірив -- тут враховуються тільки проведені платежі (як на старій "Максимі" було), чи по авторизації? Сьогодні вже можна щось купити в рахунок кредитних, і не попасти на абонплату?
Дякую.
если смузисты ниче не сломали то рэд работает так же как и максимка работала.
это и была по сути ее копия без РКО. врядли бы смузисты заморачивались для одной карты в банке делать учет по операциям.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:57
Amethyst написав:
Тута все як у Максимумі
Ну крім РКО.
почему кроме? у первой максимки как раз таки было РКО. просто было оно меньше.
так что теперь рэд это забытое старое.
Amethyst написав:
ПС. Ну і пам'ятайте, що за день до РД Алка підміняє заборгованість в грейсі попереднього періоду на ЗАГАЛЬНУ заборгованість для РКО (червоні цифри).
мне чет кажется немного не так.
красная сумма за день (и ранее) до РД светит задолженность за прошлый месяц. а уже в РД (желательно смотреть после 9 утра) красная сумма пересчитывается показывая задолженность за все время (без рассрочек). потому если РД выпадает в рабочий день достаточно погасить красную сумму в РД (после 9 утра) и все будет ОК. естественно способом что бы распределение по счету прошло этим же днем.
а вот если РД выпадает на выходной то нужно самому считать сколько гасить в последний рабочий день перед РД учитывая суммы в блоках.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:07
mephala написав: Amethyst написав:
Тута все як у Максимумі
Ну крім РКО.
почему кроме? у первой максимки как раз таки было РКО. просто было оно меньше.
так что теперь рэд это забытое старое.
Максимум - без РКО
Максимум 2.0 - с РКО
Ред - без РКО, но вот и сюда прикрутили через зад с сентября, вааще никак не стесняясь подмены тарифа
Ред 2.0 - с РКО
С самого начала с РКО были кобрендовые Эко-Максимум и Максимум-Коннект.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:17
Amethyst написав:
Максимум - без РКО
Максимум 2.0 - с РКО
Ред - без РКО, но вот и сюда прикрутили через зад с сентября, вааще никак не стесняясь подмены тарифа
Ред 2.0 - с РКО
С самого начала с РКО были кобрендовые Эко-Максимум и Максимум-Коннект.
даже так? вас или память подводит или вы плохо читаете тарифы.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:21
Тобто якщо РД 16-го і сьогодні (15-го) щойно отримав СМС про -100, яке в сенсі є в історії і в виписці пише як "виконане 14.10", то це є все гаразд? Так і має бути? Хамелеон.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:29
alibob написав:
Тобто якщо РД 16-го і сьогодні (15-го) щойно отримав СМС про -100, яке в сенсі є в історії і в виписці пише як "виконане 14.10", то це є все гаразд? Так і має бути? Хамелеон.
смущает начисление соточки или ее дата?
если дата то зайдете в МАБ в понедельник и все увидите. мобильное приложение канеш калично в этом плане. то что написало 14.10 то просто был запущен процесс для закрытия периодов у которых РД на выходных. обычно его запускают после 9 часов вечера когда закрыт уже сам рабочий день пятницы.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 15 жов, 2022 11:43, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7655
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:43
alibob написав:
і в виписці
а шо за ВипИска то? Де взяли?
Шось схоже на Виписку є тільки в МАБі, а все інше в ІБ туфта -- т.з. список операцій
Замовте Виписку на мило і от тоді аналізуйте
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|217
|220704
|
|
|2542
|1414478
|
|
|401
|257020
|
|