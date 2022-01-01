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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:50

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:...можно уже смело пользоваться картой или лучше не нужно?
Опасность может быть, если попасть на родной терминал (т. е. Альфа-Банка). Какой-то риск может быть ибо банк стремиться к проводкам онлайн.
Для лучшего спокойствия стоит воздержаться и начать оплачивать уже после РД.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:54

  Искатель написав:В связи с вводом 100 грн за РКО по картам "Максимум", "Ред", вопрос: в расчетную дату, если перед этим выведена задолженность в ноль (с учетом рассрочек), можно уже смело пользоваться картой или лучше не нужно?
Не хочется на ровном месте нарваться.

Спасибо за ответ.

Я ниде не видел проводки не то шо текущим днем, но и на следующий день
Вижу проводку на +2 раб.дн
Возможно денить, де стоит ПОС Алки, то там проведется на +1 дн (Эпик?)
Алка оплату коммуналки через свои шаблоны проводит на +1 дн
Amethyst
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