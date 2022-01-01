Додано: Нед 16 жов, 2022 00:08

Amethyst написав: Максимум - без РКО

Максимум 2.0 - с РКО

Ред - без РКО, но вот и сюда прикрутили через зад с сентября, вааще никак не стесняясь подмены тарифа

Ред 2.0 - с РКО

С самого начала с РКО были кобрендовые Эко-Максимум и Максимум-Коннект. Максимум - без РКОМаксимум 2.0 - с РКОРед - без РКО, но вот и сюда прикрутили через зад с сентября, вааще никак не стесняясь подмены тарифаРед 2.0 - с РКОС самого начала с РКО были кобрендовые Эко-Максимум и Максимум-Коннект.

Вы немного путаете, сначала Максимум действительно была без РКО, потом к ней его прикрутили по беспределу, но она всё-таки оставалась просто максимумом. А вот тариф Максимум 2 ( на который нужно было переходить с массой телодвижений с уже рко-шного максимума) уже был без РКО. Мне кажется что рэд проект и запустили, чтобы забылись выкрутасы с максимкой. Поэтому RED и был просто копией Максимки 2. Но с сентября к нему опять по беспределу прикрутили рко, но уже намного больше, что говорит о том что история просто повторяется. Ну как то так