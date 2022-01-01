Опасность может быть, если попасть на родной терминал (т. е. Альфа-Банка). Какой-то риск может быть ибо банк стремиться к проводкам онлайн.
Для лучшего спокойствия стоит воздержаться и начать оплачивать уже после РД.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 12:50
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 15 жов, 2022 12:54
Я ниде не видел проводки не то шо текущим днем, но и на следующий день
Вижу проводку на +2 раб.дн
Возможно денить, де стоит ПОС Алки, то там проведется на +1 дн (Эпик?)
Алка оплату коммуналки через свои шаблоны проводит на +1 дн
Додано: Суб 15 жов, 2022 23:04
Re: Альфа-Банк
А в Сенсі можна налаштувати автоплатіж поповнення одного телефона на 25 операцій по 5 грн?
Додано: Суб 15 жов, 2022 23:07
Додано: Суб 15 жов, 2022 23:43
IMPRINTER
Не ну а що, я забембався робити руцями . А зараз тимчасово зарплату виплачують на іншу картку
Додано: Нед 16 жов, 2022 00:08
Вы немного путаете, сначала Максимум действительно была без РКО, потом к ней его прикрутили по беспределу, но она всё-таки оставалась просто максимумом. А вот тариф Максимум 2 ( на который нужно было переходить с массой телодвижений с уже рко-шного максимума) уже был без РКО. Мне кажется что рэд проект и запустили, чтобы забылись выкрутасы с максимкой. Поэтому RED и был просто копией Максимки 2. Но с сентября к нему опять по беспределу прикрутили рко, но уже намного больше, что говорит о том что история просто повторяется. Ну как то так
Додано: Нед 16 жов, 2022 00:54
Кассандра
ну не так уж и намного больше
на максимке было 60 грн РКО. щас прикрутили 100 грн. Инфляция
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