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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:50

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:...можно уже смело пользоваться картой или лучше не нужно?
Опасность может быть, если попасть на родной терминал (т. е. Альфа-Банка). Какой-то риск может быть ибо банк стремиться к проводкам онлайн.
Для лучшего спокойствия стоит воздержаться и начать оплачивать уже после РД.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:54

  Искатель написав:В связи с вводом 100 грн за РКО по картам "Максимум", "Ред", вопрос: в расчетную дату, если перед этим выведена задолженность в ноль (с учетом рассрочек), можно уже смело пользоваться картой или лучше не нужно?
Не хочется на ровном месте нарваться.

Спасибо за ответ.

Я ниде не видел проводки не то шо текущим днем, но и на следующий день
Вижу проводку на +2 раб.дн
Возможно денить, де стоит ПОС Алки, то там проведется на +1 дн (Эпик?)
Алка оплату коммуналки через свои шаблоны проводит на +1 дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 23:04

Re: Альфа-Банк

А в Сенсі можна налаштувати автоплатіж поповнення одного телефона на 25 операцій по 5 грн?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 23:07

  PUnder написав:А в Сенсі можна налаштувати автоплатіж поповнення одного телефона на 25 операцій по 5 грн?


mister-bin.jpg
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 23:43

IMPRINTER

Не ну а що, я забембався робити руцями :). А зараз тимчасово зарплату виплачують на іншу картку
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 00:08

  Amethyst написав:Максимум - без РКО
Максимум 2.0 - с РКО
Ред - без РКО, но вот и сюда прикрутили через зад с сентября, вааще никак не стесняясь подмены тарифа :evil:
Ред 2.0 - с РКО
С самого начала с РКО были кобрендовые Эко-Максимум и Максимум-Коннект.

Вы немного путаете, сначала Максимум действительно была без РКО, потом к ней его прикрутили по беспределу, но она всё-таки оставалась просто максимумом. А вот тариф Максимум 2 ( на который нужно было переходить с массой телодвижений с уже рко-шного максимума) уже был без РКО. Мне кажется что рэд проект и запустили, чтобы забылись выкрутасы с максимкой. Поэтому RED и был просто копией Максимки 2. Но с сентября к нему опять по беспределу прикрутили рко, но уже намного больше, что говорит о том что история просто повторяется. Ну как то так :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 00:54

Кассандра
ну не так уж и намного больше
на максимке было 60 грн РКО. щас прикрутили 100 грн. Инфляция :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 01:54

Як Алла зараз валюту віддає?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 03:09

  Amethyst написав:
  alibob написав:і в виписці

а шо за ВипИска то? Де взяли?
Шось схоже на Виписку є тільки в МАБі, а все інше в ІБ туфта -- т.з. список операцій :mrgreen:
Замовте Виписку на мило і от тоді аналізуйте :idea:


Виписка така:

Виписка за рахунком
за період 01.10.2022 - 15.10.2022
Номер договору
Валюта рахунку
Рахунок
Клієнт
Картки до рахунку
UAH
№*********
UA*************************
*******************
Загальна інформація за рахунком
Встановлений кредитний ліміт на 15.10.2022
Заборгованість на 15.10.2022
В тому числі:
- за торговими операціями (покупками)
- за операціями зняття готівки/переказу коштів та іншими
операціями
- сума операцій в розстрочці
Рух коштів за рахунком за період
В т.ч. власні кошти
Баланс на 01.10.2022
Сума витрат
Сума надходжень
В т.ч. власні кошти
Баланс* на 15.10.2022
Заблоковані суми
Мінімальний платіж
сплатити до
* Включено лише операції, що списані за рахунком
- несанкціонована заборгованість
- прострочена заборгованість
UAH
0,00
UAH
19 993,74
2 050,00
-100,21 UAH
20 000,00
20 000,00
UAH
93,95
0,00
UAH
0,00
0,00
0,00
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH
14.11.2022
3 745,80
0,00
0,00
UAH
0,00
Операції за рахунком: UA*********************************
Статус Тип Деталі MCC
Cума у валюті рахунку
Дата і час
зарахування
Адреса
списання
14.10.22 22:14 Інше Kyiv, UKR -100,00
Розрахунково-касове обслуговування основної
картки (щомісячно, від суми заборгованості на
кінець РЦ)
виконано
14.10.22 22:11 Інше Списання процентів за користування кредитом Kyiv, UKR -0,21
виконано (покупки)
ВСЬОГО -100,21 0,00

Голова Правління Підпис А.В. Комісаренко Підпис Печатка



Вставити пдф-ку або скрін не дає, прошу вибачити, скопіював текст, все попливло.
Я питав чи це норм при РД 16-го списувати за Розрахунково-касове обслуговування 14-го (виконано)?
Чи таки "Якщо РД випадає на вихідні, то НАРАХУВАННЯ проводиться десь до 21:00 в останній роб. дн. перед РД, а СПИСАННЯ буде у наступний роб. дн. (у Пн. 17го для вас)."
Виписка з сенсу, надіслав собі на мило.
alibob
 
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