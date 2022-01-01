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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 09:58
alibob написав:
Я питав чи це норм при РД 16-го списувати за Розрахунково-касове обслуговування 14-го (виконано
)?
Чи таки "Якщо РД випадає на вихідні, то НАРАХУВАННЯ проводиться десь до 21:00 в останній роб. дн. перед РД, а СПИСАННЯ буде у наступний роб. дн.
(у Пн. 17го для вас)."
Виписка з сенсу, надіслав собі на мило.
наче ж давали вам відповідь. і я і ховл. тільки нарахування не до 21 а після 21. в мобайлі видно час коли вони нарахували.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 10:06
mephala написав:Кассандра
ну не так уж и намного больше
на максимке было 60 грн РКО. щас прикрутили 100 грн. Инфляция
А вы считаете что почти на 70% больше - это не намного?
Просто порядок цифр вырос не так значительно как это выглядит
в процентном соотношении. Да и сделано это некрасиво и
исподтишка, когда клиенты не ожидали
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Кассандра
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Додано: Нед 16 жов, 2022 10:28
Кассандра
почему исподтишка? предупредили за месяц как положено.
а то что алла подобные фортели выкидывает так мне казалось уже все форумчане вкурсе.
и тут или работаешь с аллой как она есть или уходи. закон то она не нарушала.
кстати максимка без РКО видать не долго продержалась. я в банке давно но помню только с РКО ее. Без РКО была максимка платинум но там годовой абонемент был.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 11:44
Кассандра написав:
А вы считаете что почти на 70% больше - это не намного?
Просто порядок цифр вырос не так значительно как это выглядит
в процентном соотношении. Да и сделано это некрасиво и
исподтишка, когда клиенты не ожидали
Клиенты таки привыкли, что "возможны изменения с предупреждением за месяц" - это у Аллы не пустой звук. Вот сейчас всех ИТ ФЛП переводят с бесплатного плана на план, как у Привата: 50 грн в месяц РКО, если есть движения по счёту. Это вообще в бесконечность раз. И даже в абсолюте больше, чем с 60 на 100. Через месяц-другой ждём на это волну жалоб от очередных не читателей новостей
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moveton
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Додано: Нед 16 жов, 2022 11:57
mephala
почему исподтишка? - я объясню. В моей семье четыре хамелеона, у двух из которых КЛ был выбран до конца, есть ещё Максимка и Рэд с почти полностью выбранными лимитами. И после ввода рко я должна была бы платить по 4-м кредиткам по 100 грн/мес. И с какой это стати?! Мне такой хоккей не нужен. Мы предприняли соответствующие меры. Но если бы мы знали, что такое произойдёт, то лучше бы мы больше юзали карты других банков пусть даже без кэшбека, но у которых грейс поболее чем 30 дней будет. Да конечно, тарифы по картам они могут менять, когда захотят - тут нет крамолы. Но вот только выглядит это очень некрасиво по отношению к своим давним и лояльным клиентам - скунсом, знаете ли начинает попахивать
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Кассандра
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Додано: Нед 16 жов, 2022 12:15
Кассандра написав:
Но если бы мы знали, что такое произойдёт, то лучше бы мы больше юзали карты других банков
Иными словами "давний и лояльный клиент" просит по причине этой самой лояльности предупреждать за годы для того, чтобы он и не становился давним и лояльным? Нет ли в этом парадокса?
Это я уж не говорю, что в наше нестабильное время даже месяц - это срок не малый.
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