Додано: Нед 16 жов, 2022 11:57

почему исподтишка? - я объясню. В моей семье четыре хамелеона, у двух из которых КЛ был выбран до конца, есть ещё Максимка и Рэд с почти полностью выбранными лимитами. И после ввода рко я должна была бы платить по 4-м кредиткам по 100 грн/мес. И с какой это стати?! Мне такой хоккей не нужен. Мы предприняли соответствующие меры. Но если бы мы знали, что такое произойдёт, то лучше бы мы больше юзали карты других банков пусть даже без кэшбека, но у которых грейс поболее чем 30 дней будет. Да конечно, тарифы по картам они могут менять, когда захотят - тут нет крамолы. Но вот только выглядит это очень некрасиво по отношению к своим давним и лояльным клиентам - скунсом, знаете ли начинает попахивать