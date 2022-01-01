кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн
а в конце срока предложил акцию 80/20
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:10
кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн
а в конце срока предложил акцию 80/20
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:18
Та ладно не прибедняйтесь. Чтобы Алка обдурила такого матёрого свинорыла...
Но Алка конечно чудила тогда: вместе с акцией прощения работали ещё бесплатные рассрочки на 6 месяцев
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:22
Так у любого банка такое: Тася, иЗи, Спорт, Мумба, Моня -- эти банки предлагают сооизмеримые лимиты с реальным грейсом 60. Я советую на них и переходить окончательно.
А Аллюсик хай на ребрендинг какнить по-другому гроши собирает
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