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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:10

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Не более менее, а очень даже приемлемо. Нужно было гасить 80% и сейчас бы не было забот с этими 100 грн. ежемесячно.

А если у клиента было на то время 400К долгу в т.ч. 350К в рассрочках.
То Алка его просто заманила и обдурила 8) :lol: :lol:

кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн :)

а в конце срока предложил акцию 80/20 :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:18

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Не более менее, а очень даже приемлемо. Нужно было гасить 80% и сейчас бы не было забот с этими 100 грн. ежемесячно.

А если у клиента было на то время 400К долгу в т.ч. 350К в рассрочках.
То Алка его просто заманила и обдурила 8) :lol: :lol:

Та ладно не прибедняйтесь. Чтобы Алка обдурила такого матёрого свинорыла...
Но Алка конечно чудила тогда: вместе с акцией прощения работали ещё бесплатные рассрочки на 6 месяцев
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:22

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Не более менее, а очень даже приемлемо. Нужно было гасить 80% и сейчас бы не было забот с этими 100 грн. ежемесячно.

А если у клиента было на то время 400К долгу в т.ч. 350К в рассрочках.
То Алка его просто заманила и обдурила 8) :lol:

кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн :)

а в конце срока предложил акцию 80/20 :D

Так у любого банка такое: Тася, иЗи, Спорт, Мумба, Моня -- эти банки предлагают сооизмеримые лимиты с реальным грейсом 60. Я советую на них и переходить окончательно.
А Аллюсик хай на ребрендинг какнить по-другому гроши собирает :)
Amethyst
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