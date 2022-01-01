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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:10
кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн
а в конце срока предложил акцию 80/20
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Shaman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:18
Та ладно не прибедняйтесь. Чтобы Алка обдурила такого матёрого свинорыла...
Но Алка конечно чудила тогда: вместе с акцией прощения работали ещё бесплатные рассрочки на 6 месяцев
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lara_08
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:22
Shaman написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
Не более менее, а очень даже приемлемо. Нужно было гасить 80% и сейчас бы не было забот с этими 100 грн. ежемесячно.
А если у клиента было на то время 400К долгу в т.ч. 350К в рассрочках.
То Алка его просто заманила и обдурила
кто бы меня заманил, дав на полгода бесплатно 400 т грн
а в конце срока предложил акцию 80/20
Так у любого банка такое: Тася, иЗи, Спорт, Мумба, Моня -- эти банки предлагают сооизмеримые лимиты с реальным грейсом 60. Я советую на них и переходить окончательно.
А Аллюсик хай на ребрендинг какнить по-другому гроши собирает
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Amethyst
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:05
Кассандра написав:mephala
почему исподтишка? - я объясню. В моей семье четыре хамелеона, у двух из которых КЛ был выбран до конца, есть ещё Максимка и Рэд с почти полностью выбранными лимитами. И после ввода рко я должна была бы платить по 4-м кредиткам по 100 грн/мес. И с какой это стати?! Мне такой хоккей не нужен. Мы предприняли соответствующие меры. Но если бы мы знали, что такое произойдёт, то лучше бы мы больше юзали карты других банков пусть даже без кэшбека, но у которых грейс поболее чем 30 дней будет. Да конечно, тарифы по картам они могут менять, когда захотят - тут нет крамолы. Но вот только выглядит это очень некрасиво по отношению к своим давним и лояльным клиентам - скунсом, знаете ли начинает попахивать
ИМХО алла поступила клиентоориентированно как никто другой в БСУ.
она предложила клиентам 80/20. какой еще банк может похвастаться таким предложением для всех клиентов а не только безнадежным?
тем же кто решил не пользоваться шикарным предложением от аллы в виде 80/20 она дает второй намек - вводит РКО для стимулирования гашения задолженности.
и вы превратно понимаете слово "исподтишка". гуглим:
"ИСПОДТИШКА́, нареч. (разг.). Скрытно, украдкой, втихомолку. Действовать исподтишка"
как можно применять этот термин если алла за месяц со всех утюгов вещала про то что вводит 100 грн?
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:10
mephala написав:
исподтишка
выбирайте: подло, коварно, гадко, мерзко, нехорошо, алогично, тупо, жлобски, некошерно, плохо
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Amethyst
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:13
до чего же люди примитивны. офигенно заманила и обдурила - выдала 400К а назад просит только 320К. было бы желение получить этот профит в виде 80К грн.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:15
подучите толковый словарь. что бы правильно описывать суть происходящего а не того что вам кажется.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:20
Кассандра написав:
В моей семье четыре хамелеона, у двух из которых КЛ был выбран до конца, есть ещё Максимка и Рэд с почти полностью выбранными лимитами. И после ввода рко я должна была бы платить по 4-м кредиткам по 100 грн/мес. И с какой это стати?! Мне такой хоккей не нужен. Мы предприняли соответствующие меры.
В начале августа Алла предупредила о вводе РКО. Если держать карты (Максимум и RED) в льготном периоде, то до РД в сентябре Вы должны были их загасить в любом случае. А вот с Cameleon реально плачевная ситуация -- льготный период фактически урезан. При введении кредитных каникул именно данная карта была в плюсе -- по ней можно было не платить ОМП и за это ничего не было, в то время как по классическим кредиткам можно получить вылет с грейса.
Во время войны рассчитывать на халявные условия по Cameleon было неразумно. IMHO.
Да и Алла всегда любила держать своих клиентов в тонусе )
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Howl
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:28
Howl написав:
А вот с Cameleon реально плачевная ситуация -- льготный период фактически урезан. При введении кредитных каникул именно данная карта была в плюсе -- по ней можно было не платить ОМП и за это ничего не было, в то время как по классическим кредиткам можно получить вылет с грейса.
Во время войны рассчитывать на халявные условия по Cameleon было неразумно. IMHO.
так потому многие с хамонами и не воспользовались 80/20. типа зачем гасить если все бесплатно. а теперь на 100 грн жалуются. такие клиенты на себя должны пенять а не на аллу. алла шикарно сделал для клиентов и кто захотел тот воспользовался 80/20.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 14:58
Howl написав:
В начале августа Алла предупредила о вводе РКО. Если держать карты (Максимум и RED) в льготном периоде, то до РД в сентябре Вы должны были их загасить в любом случае.
Мы так и сделали, когда я писала, что предприняли соответствующие меры. Максимка и рэд сейчас у нас не вызывают никакого дискомфорта
Howl написав:
А вот с Cameleon реально плачевная ситуация - льготный период фактически урезан.
Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту, а посему сейчас жалею, что мы не воспользовались акцией 80/20
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Кассандра
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