Додано: Нед 16 жов, 2022 17:39

Кассандра написав: Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту... Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...

До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...