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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 513514515516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:39

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...
До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.
Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".

В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:17

  Мизантрóп написав:
  Arien написав:это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?

непонятно viewtopic.php?p=5492814#p5492814


С валютного счета и долларовой White списали под нуль центы, вроде как неактивность больше полугода в назначении списания. Это было в начале месяца.

White гривневую не трогали, а вот в середине месяца по ней прошло пакетное списание в гривне.
Arien
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