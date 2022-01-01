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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 513514515516

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Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:39

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...
До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.
Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".

В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:17

  Мизантрóп написав:
  Arien написав:это за какой месяц, не могу понять? За сентябрь?

непонятно viewtopic.php?p=5492814#p5492814


С валютного счета и долларовой White списали под нуль центы, вроде как неактивность больше полугода в назначении списания. Это было в начале месяца.

White гривневую не трогали, а вот в середине месяца по ней прошло пакетное списание в гривне.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38

  Howl написав:
  Кассандра написав:Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...
До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.
Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".

В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...


Так в том и вопрос, что лояльность продемонстрирована избирательно, а РКО работает всем оставшимся. И по сути когда включили 80/20 кредитный лимит у части клиентов был срезан задолго до того. Воспользоваться акцией было вообще смешно при КЛ 600 грн из первоначальных 30К. Хотя зачем то акцию предложили, правда всего на две недели, а после когда она была продлена на следующий месяц добавили КЛ, но забрали акцию.
Выходит мне, как клиенту оставшемуся с картой и оплачивавшей ОМП постоянно, и по существу обстоятельств описанных выше, теперь выходит, что приходится гасить издержки Аллы по акции 80/20. Могу порадоваться, что кто то имел возможность сбросить свою карту с максимально использованным КЛ по акции, но оплачивать этот банкет, это для гурманов. Обстоятельства теперь играют по-другому.
Ну значит не судьба, сократив кассовый разрыв можно наконец-то оптимизировать работу с Альфой.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 22:12

от я не пойму - банк для вас что ли фонд помощи обездоленным? какие претензии к банку? выдача кредита это вообще платная услуга а не меценатство.
я понимаю что свинорылам всегда мало но так на публику жаловаться это уже перебор.
стало не выгодно пользоваться картой аллы - на полку положили и все.

ЗЫ
кстати акция 80/20 была не две недели а два месяца.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:52

mephala да у вас на лицо все признаки шведского синдрома, молодой человек. Вы так так
ръяно защищаете банк, что появляются сомнения в вашей незаангажированности :)
Nav777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 01:59

Действительно, нужно быть последовательным и придерживаться своих же принципов и наставлений, а не плакаться в жилетку
  mephala написав:Побрили на соточку
после постоянной пафосной бравады на публику.
копейка
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