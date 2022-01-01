Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38

Howl написав: Кассандра написав: Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту... Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту... До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.

Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".



В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке... До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...

Так в том и вопрос, что лояльность продемонстрирована избирательно, а РКО работает всем оставшимся. И по сути когда включили 80/20 кредитный лимит у части клиентов был срезан задолго до того. Воспользоваться акцией было вообще смешно при КЛ 600 грн из первоначальных 30К. Хотя зачем то акцию предложили, правда всего на две недели, а после когда она была продлена на следующий месяц добавили КЛ, но забрали акцию.Выходит мне, как клиенту оставшемуся с картой и оплачивавшей ОМП постоянно, и по существу обстоятельств описанных выше, теперь выходит, что приходится гасить издержки Аллы по акции 80/20. Могу порадоваться, что кто то имел возможность сбросить свою карту с максимально использованным КЛ по акции, но оплачивать этот банкет, это для гурманов. Обстоятельства теперь играют по-другому.Ну значит не судьба, сократив кассовый разрыв можно наконец-то оптимизировать работу с Альфой.