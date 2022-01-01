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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 жов, 2022 17:39
Кассандра написав:
Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...
До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.
Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".
В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...
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Howl
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:17
С валютного счета и долларовой White списали под нуль центы, вроде как неактивность больше полугода в назначении списания. Это было в начале месяца.
White гривневую не трогали, а вот в середине месяца по ней прошло пакетное списание в гривне.
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Arien
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Додано: Нед 16 жов, 2022 21:38
Howl написав: Кассандра написав:
Так я это и имела ввиду, когда писала о нелояльности к клиенту...
До войны у меня был прокачан Cameleon на максимально возможную сумму, которую можно установить самому, -- 30к грн. По карте RED имел лимит 55к грн. Относительно этим не пользовался, даже в начале войны загасил всё. Потом начал использовать немного RED. В итоге, Cameleon обнулили, кредитный лимит по RED -- сделали 978,26 грн. Далее были кредитные каникулы, несколько раз разные условия до которых срезали кредитные лимиты, акция 80/20, возврат кредитных лимитов. Но это всё обходило меня стороной... А, если бы поимел банк в начале войны на полную, то и лимиты были цели, возможно, и в плюсах был бы.
Это я веду к тому, что у каждого клиента своё представление "нелояльности к клиенту".
В Вашем случае банк предложил акцию 80/20 и дал право воспользоваться ею или нет. Мне же кредитные лимиты срезал в одностороннем порядке...
Так в том и вопрос, что лояльность продемонстрирована избирательно, а РКО работает всем оставшимся. И по сути когда включили 80/20 кредитный лимит у части клиентов был срезан задолго до того. Воспользоваться акцией было вообще смешно при КЛ 600 грн из первоначальных 30К. Хотя зачем то акцию предложили, правда всего на две недели, а после когда она была продлена на следующий месяц добавили КЛ, но забрали акцию.
Выходит мне, как клиенту оставшемуся с картой и оплачивавшей ОМП постоянно, и по существу обстоятельств описанных выше, теперь выходит, что приходится гасить издержки Аллы по акции 80/20. Могу порадоваться, что кто то имел возможность сбросить свою карту с максимально использованным КЛ по акции, но оплачивать этот банкет, это для гурманов. Обстоятельства теперь играют по-другому.
Ну значит не судьба, сократив кассовый разрыв можно наконец-то оптимизировать работу с Альфой.
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копейка
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Додано: Нед 16 жов, 2022 22:12
от я не пойму - банк для вас что ли фонд помощи обездоленным? какие претензии к банку? выдача кредита это вообще платная услуга а не меценатство.
я понимаю что свинорылам всегда мало но так на публику жаловаться это уже перебор.
стало не выгодно пользоваться картой аллы - на полку положили и все.
ЗЫ
кстати акция 80/20 была не две недели а два месяца.
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mephala
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:52
mephala
да у вас на лицо все признаки шведского синдрома, молодой человек. Вы так так
ръяно защищаете банк, что появляются сомнения в вашей незаангажированности
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Nav777
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:59
Действительно, нужно быть последовательным и придерживаться своих же принципов и наставлений, а не плакаться в жилетку
mephala написав:
Побрили на соточку
после постоянной пафосной бравады на публику.
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копейка
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Додано: Пон 17 жов, 2022 09:57
копейка написав:
Действительно, нужно быть последовательным и придерживаться своих же принципов и наставлений, а не плакаться в жилетку
mephala написав:
Побрили на соточку
после постоянной пафосной бравады на публику.
упоминание про соточку было как констатация факта а не поплакаться в жилетку. причем не просто констатация факта а напоминание другим форумчанам что нужно гасить теперь не просто красную сумму а смотреть всю задолженность если РД выпала на выхи. а у меня именно на выхи выпало РД.
так что вы бы цитатку то не выдергивали из контекста. а то узнается почерк кацапский.
и это было единственное упоминание. про себя цитатки не хотите надергать?
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mephala
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:07
mephala написав: копейка написав:
Действительно, нужно быть последовательным и придерживаться своих же принципов и наставлений, а не плакаться в жилетку
mephala написав:
Побрили на соточку
после постоянной пафосной бравады на публику.
упоминание про соточку было как констатация факта а не поплакаться в жилетку. причем не просто констатация факта а напоминание другим форумчанам что нужно гасить теперь не просто красную сумму а смотреть всю задолженность если РД выпала на выхи. а у меня именно на выхи выпало РД.
так что вы бы цитатку то не выдергивали из контекста. а то узнается почерк кацапский.
и это было единственное упоминание. про себя цитатки не хотите надергать?
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
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IMPRINTER
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:15
mephala написав: копейка написав:
Действительно, нужно быть последовательным и придерживаться своих же принципов и наставлений, а не плакаться в жилетку
mephala написав:
Побрили на соточку
после постоянной пафосной бравады на публику.
упоминание про соточку было как констатация факта а не поплакаться в жилетку. причем не просто констатация факта а напоминание другим форумчанам что нужно гасить теперь не просто красную сумму а смотреть всю задолженность если РД выпала на выхи. а у меня именно на выхи выпало РД.
так что вы бы цитатку то не выдергивали из контекста. а то узнается почерк кацапский.
и это было единственное упоминание. про себя цитатки не хотите надергать?
IMPRINTER написав:
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
уже, вроде как, до 50К не срезает. но в любом случае при долге 20К+ выгоднее кинуть эти 20К+ на депо (а не гасить карту) и с процентов от этого депо платить ту сотку...
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ol_zy
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:46
IMPRINTER написав:
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
да в ноль алка уже давно не режет лимиты. хотя все возможно.
у меня осталось 15К лимита с овер 200К и в моей ситуации не выгодно держать задолженность так как лимит суммарный по двум картам а это 200 грн.
щас карты аллы очень ситуативны - чисто для орехов при покупке овер 500 грн.
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mephala
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Пон 17 жов, 2022 10:12
sens
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