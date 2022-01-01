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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19

  IMPRINTER написав:всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...

Загашивал всю сумму... так алла в сенсе ещё предложила увеличить кл )
Карамболь
 
Повідомлень: 675
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 514515516517
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