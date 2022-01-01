|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19
IMPRINTER написав:
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
Загашивал всю сумму... так алла в сенсе ещё предложила увеличить кл )
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 675
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2544
|1415373
|
|
|75
|82885
|
|
|80
|138336
|
Пон 17 жов, 2022 10:12
sens