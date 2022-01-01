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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19
IMPRINTER написав:
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
Загашивал всю сумму... так алла в сенсе ещё предложила увеличить кл )
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Додано: Пон 17 жов, 2022 13:41
Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?
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pilligrim
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:02
pilligrim написав:
Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?
За МСС 4900 у Алки в шаблонах даёт
А на сторонних агрегаторах скорее всего будет МСС 4814, т.е. -- дудки, каллеХа
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Amethyst
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:05
Amethyst хорошо хоть не каллека, дякую )
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pilligrim
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Пон 17 жов, 2022 10:12
sens
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