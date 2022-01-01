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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19
IMPRINTER написав:
всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
Загашивал всю сумму... так алла в сенсе ещё предложила увеличить кл )
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Карамболь
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Додано: Пон 17 жов, 2022 13:41
Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?
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pilligrim
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:02
pilligrim написав:
Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?
За МСС 4900 у Алки в шаблонах даёт
А на сторонних агрегаторах скорее всего будет МСС 4814, т.е. -- дудки, каллеХа
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Amethyst
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:05
Amethyst хорошо хоть не каллека, дякую )
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pilligrim
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:24
при вводе пароля в приложении не нажимаются цифры 1 2 3, это только у меня, или у всех так?
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volumer
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37
volumer написав:
при вводе пароля в приложении не нажимаются цифры 1 2 3, это только у меня, или у всех так?
В смысле пина? У меня нажимаются.
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moveton
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:46
moveton
значит это экран у меня такой а не приложение
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volumer
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Додано: Пон 17 жов, 2022 19:07
ihorsic написав:
Як Алла зараз валюту віддає?
Заказывать через чат, выдают через две недели до 100.000 грн. в эквиваленте.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Пон 17 жов, 2022 19:38
kucher_oleg_ua написав: ihorsic написав:
Як Алла зараз валюту віддає?
Заказывать через чат, выдают через две недели до 100.000 грн. в эквиваленте.
через 2-3 недели (с)
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IMPRINTER
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