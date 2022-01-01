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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19

  IMPRINTER написав:всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...

Загашивал всю сумму... так алла в сенсе ещё предложила увеличить кл )
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:41

Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?
pilligrim
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:02

  pilligrim написав:Каллеги, алла даёт рассрочку на пополнение мобильного на сайте оператора или в мабе(сенсе)?

За МСС 4900 у Алки в шаблонах даёт
А на сторонних агрегаторах скорее всего будет МСС 4814, т.е. -- дудки, каллеХа :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:05

Amethyst хорошо хоть не каллека, дякую )
pilligrim
 
Повідомлень: 122
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:24

Re: Альфа-Банк

при вводе пароля в приложении не нажимаются цифры 1 2 3, это только у меня, или у всех так?
volumer
 
Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:37

  volumer написав:при вводе пароля в приложении не нажимаются цифры 1 2 3, это только у меня, или у всех так?

В смысле пина? У меня нажимаются.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:46

moveton
значит это экран у меня такой а не приложение :)
volumer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:07

  ihorsic написав:Як Алла зараз валюту віддає?


Заказывать через чат, выдают через две недели до 100.000 грн. в эквиваленте.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:38

  kucher_oleg_ua написав:
  ihorsic написав:Як Алла зараз валюту віддає?


Заказывать через чат, выдают через две недели до 100.000 грн. в эквиваленте.


через 2-3 недели (с)
IMPRINTER
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