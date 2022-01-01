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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:03
То есть если Алла так буксует с выдачей валюты то нужно заказывать за две недели до окончания депо? Или скажут вот закончится тогда и приходите. А там опа и ещё + две недели 😃😃😃
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:10
За две нельзя.
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:51
Re: Альфа-Банк
Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....
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