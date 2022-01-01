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Додано: Вів 18 жов, 2022 00:03
То есть если Алла так буксует с выдачей валюты то нужно заказывать за две недели до окончания депо? Или скажут вот закончится тогда и приходите. А там опа и ещё + две недели 😃😃😃
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:10
За две нельзя.
Додано: Вів 18 жов, 2022 00:51
Re: Альфа-Банк
Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....
Додано: Вів 18 жов, 2022 06:47
Цікавився цим моментом у персмена за його словами вказана процедура нібито не стосується депо, що закінчується. В будь якому випадку він мені пообіцяв, що якщо я йому зателефоную за 3 дні до закінчення депо то отримаю мої гроші вчасно. Як то
воно буде в реалі зможу перевірити вже наступного місяця, але мене мій персмен ще жодного разу не підводив
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:02
Оскільки в підтримці щось питати -- таке собі задоволення, спитаю ще раз тут.
Обмеження на трати за кордоном в 100 тис. грн. на місяць - це на ІПН, чи по кожній картці окремо? Чи враховується зняття готівки в цей ліміт? І чи рахує його Альфа-банк взагалі? Щось не знайшов ніякої інформації по цих лімітах.
Зате знайшов, що обмеження на одну купівлю 20 тис. грн. на Хамелеоні, і 50 тіс. на Вайт. А збільшити його можна для Хамелеона?
Найбільш дратує, що це один такий місяць "активний", але ж доводиться розбиратись.
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:23
Re: Альфа-Банк
Если Хамелеон с кредитным лимитом, то пока больше 20 тыс. не поднимают лимит на одну покупку. Если Хамелеон без кредитного лимита, то поднимают. Нужно написать в чате сенса. В чате оформляют заявку и на следующий рабочий день лимит поднимают. У меня так было.
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45
в сентябре без всяких заказов - звоню персмену или есть валюта в кассе нужная мне сумма - ответ да - приходите сегодня. Пришел и забрал.
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