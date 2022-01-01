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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

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Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:03

То есть если Алла так буксует с выдачей валюты то нужно заказывать за две недели до окончания депо? Или скажут вот закончится тогда и приходите. А там опа и ещё + две недели 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:10

  ihorsic написав:То есть если Алла так буксует с выдачей валюты то нужно заказывать за две недели до окончания депо? Или скажут вот закончится тогда и приходите. А там опа и ещё + две недели 😃😃😃

За две нельзя. За одну можно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 00:51

Re: Альфа-Банк

Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....
ihorsic
 
Повідомлень: 733
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 06:47

  ihorsic написав:Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....

Цікавився цим моментом у персмена за його словами вказана процедура нібито не стосується депо, що закінчується. В будь якому випадку він мені пообіцяв, що якщо я йому зателефоную за 3 дні до закінчення депо то отримаю мої гроші вчасно. Як то
воно буде в реалі зможу перевірити вже наступного місяця, але мене мій персмен ще жодного разу не підводив
Alien
 
Повідомлень: 777
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:02

Оскільки в підтримці щось питати -- таке собі задоволення, спитаю ще раз тут.

Обмеження на трати за кордоном в 100 тис. грн. на місяць - це на ІПН, чи по кожній картці окремо? Чи враховується зняття готівки в цей ліміт? І чи рахує його Альфа-банк взагалі? Щось не знайшов ніякої інформації по цих лімітах.

Зате знайшов, що обмеження на одну купівлю 20 тис. грн. на Хамелеоні, і 50 тіс. на Вайт. А збільшити його можна для Хамелеона?

Найбільш дратує, що це один такий місяць "активний", але ж доводиться розбиратись.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:23

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Зате знайшов, що обмеження на одну купівлю 20 тис. грн. на Хамелеоні, і 50 тіс. на Вайт. А збільшити його можна для Хамелеона?

Если Хамелеон с кредитным лимитом, то пока больше 20 тыс. не поднимают лимит на одну покупку. Если Хамелеон без кредитного лимита, то поднимают. Нужно написать в чате сенса. В чате оформляют заявку и на следующий рабочий день лимит поднимают. У меня так было.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:45

  Alien написав:
  ihorsic написав:Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....

Цікавився цим моментом у персмена за його словами вказана процедура нібито не стосується депо, що закінчується. В будь якому випадку він мені пообіцяв, що якщо я йому зателефоную за 3 дні до закінчення депо то отримаю мої гроші вчасно. Як то
воно буде в реалі зможу перевірити вже наступного місяця, але мене мій персмен ще жодного разу не підводив

в сентябре без всяких заказов - звоню персмену или есть валюта в кассе нужная мне сумма - ответ да - приходите сегодня. Пришел и забрал.
ol_zy
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